فضل عرفة.. يومٌ اكتمل فيه الدين وتدفقت فيه الرحمات

يُعدّ يوم عرفة من أعظم أيام الله، اليوم الذي ميّزه بالفضل وخصّه بالرحمة، وجعله محطة إيمانية كبرى تتنزّل فيها البركات وتُرفع فيه الدعوات وتُغفر فيه الذنوب. إنه اليوم التاسع من ذي الحجة، الركن الأعظم في الحج، والمناسبة الروحية التي يترقبها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها.

عرفة.. يوم اكتمال الرسالة

في هذا اليوم الخالد، نزلت الآية العظيمة التي تُعلن اكتمال الدين وتمّام النعمة: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).

وقد ثبت في الصحيحين أن هذه الآية نزلت على النبي محمد ﷺ في عرفات يوم جمعة، وهو ما يبيّن مكانة ذلك اليوم وعظمة ما شهده من إعلان رباني خالد.

ويروي عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: "لو علينا – معشر اليهود – نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيداً". لكن عمر بيّن أن فضل اليوم لا يحتاج إعلاناً جديداً، فقد نزلت الآية في أقدس الأماكن وأفضل الأيام.

الموقف الأعظم في عرفة

على صعيد عرفات يفد الحجاج من كل فج، يرفعون أكفّ الابتهال خاشعين متضرعين. في هذا الموضع، يباهي الله ملائكته بعباده قائلاً: "انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثاً غبراً"، في مشهد روحي لا يشبهه أي مشهد آخر، تتجلى فيه معاني التجرد والإنابة والتسليم.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

أما المسلمون الذين لم يكتب لهم الحج، فقد جعل الله لهم نصيباً عظيماً من فضل هذا اليوم، إذ ورد أن صيام يوم عرفة يكفّر سنتين: الماضية والباقية. وهو من أعظم مواسم التكفير والتطهير، وفرصة سنوية تتجدد ليعيد الإنسان ترتيب علاقته بربه، ويستفتح عاماً جديداً بقلب أنقى ونَفَس أصفى.

يوم العتق الأكبر من النار

من أعظم خصائص هذا اليوم أنه يوم العتق الأعظم، إذ يعتق الله فيه من النار ما لا يعتق في غيره، ويكتب للراجين أبواب النجاة، ويقبل توبة المنيبين، ويرفع درجات الصالحين. لذلك كان السلف يستقبلون يوم عرفة بقلوبٍ ترتجف أملاً وخشية، ويجتهدون في الدعاء والذكر وطلب العفو.

خير الدعاء وأفضل الذكر

جاء في الحديث الشريف: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، وفي هذا اليوم المبارك يُستحب الإكثار من الذكر، وأعظمه قول:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

فاللحظات فيه تعدل أياماً، والدعوات فيه تصعد بخشوع أكبر وقبول أعظم.

روحانية تتجاوز المكان

على الرغم من أن الحجاج يقفون في الموقف الأعظم، فإن غير الحجاج يشتركون في الأجر بالدعاء والصيام والعمل الصالح. وهكذا يجتمع المسلمون في هذا اليوم بين مشاهد عظيمة في عرفات وأخرى منتشرة في كل أرض، توحدهم نية القرب من الله وطلب العتق من النار.

يوم عرفة هو تاج أيام الله، يوم اكتمال الدين وموسم المغفرة الأكبر، ومناسبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام. من أدركه فقد نال فرصة ذهبية للعودة الصادقة وتجديد التوبة واستقبال عام جديد بقلب طاهر وروح مطمئنة. إنه يوم ترتقي فيه النفوس، وتُكتب فيه أعظم الصفحات بين العبد وربه.

