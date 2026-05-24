صحة غزة تحذر من تدهور خطير في المستلزمات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى

24 مايو 2026 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
العجز يفاقم الأوضاع الصحية وبات يهدد حياة الآلاف من المرضى في القطاع بشكل مباشر

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من التدهور الخطير والنقص الحاد في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن هذا العجز يفاقم الأوضاع الصحية وبات يهدد حياة الآلاف من المرضى في القطاع بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن نحو 250 مريضاً بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من جلسات الغسيل الدوري نتيجة عدم توفر محلول (Bibag) الطبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جلسات الغسيل الكلوي ستتوقف لثمانية أطفال مرضى بسبب النفاد التام للفلاتر الخاصة بفئتهم العمرية.

وأضافت الوزارة أن عدم توفر حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكري يضاعف من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11 ألف مريض في القطاع.

ولفتت إلى أن 110 من مرضى الهيموفيليا باتوا يعيشون دون علاج (VACTOR) اللازم لهم، مما يضعهم أمام معاناة ومضاعفات صحية يومية خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مرضى غزة #صحة غزة #مستلزمات طبية #مرضى الهيموفيليا في غزة #انقطاع الأدوية في غزة

