وكالة تسنيم تكشف تفاصيل مسودة ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، عن بنود مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن التزامات متبادلة بعدم شن هجمات استباقية، إلى جانب خطوات تتعلق بالعقوبات ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وذكرت الوكالة أن المسودة تنص على إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، في إطار التفاهم المقترح بين الجانبين.

وأضافت أن المذكرة تحدد فترة 30 يومًا لاتخاذ إجراءات مرتبطة بمضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري، مشيرة إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال هذه المدة.

وبحسب “تسنيم”، فإن وضع مضيق هرمز “لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب” في حال التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن عدم رفع الحصار البحري سيعني استمرار الوضع الحالي في المضيق دون تغيير.

كما أشارت الوكالة إلى أن المسودة المقترحة تتضمن فترة تمتد إلى 60 يومًا لعقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

