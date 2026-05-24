حين وقفت العقيدة في مواجهة الدم

لم تكن غزوة بدر معركةً عسكريةً عابرة في تاريخ الإسلام، ولم تكن مجرد مواجهة بين فريقين اختلفا على السلطة أو النفوذ أو الأرض. كانت بدر لحظةً فاصلة في تاريخ الإنسان نفسه؛ لأن ما جرى فيها لم يكن قتال سيوف فحسب، بل كان انقلاباً عميقاً في بنية النفس العربية، وفي ترتيب المعاني الكبرى داخل الإنسان. هناك، في تلك الساعات الثقيلة، لم تكن الدماء وحدها هي التي تسيل، بل كانت تُقطع أيضاً روابط قديمة، وتُختبر أعماق النفوس، وتُوزن العقائد أمام أثقل ما يحمله الإنسان في قلبه: العائلة، والدم، والذكريات.

ولهذا فإن قراءة بدر باعتبارها انتصاراً عسكرياً فقط، تظلم حقيقتها. فجزء كبير من المعركة كان يدور داخل القلوب، لا في ساحة القتال وحدها. كان هناك رجال يقفون أمام آبائهم، وآخرون أمام أبنائهم أو أبناء عمومتهم أو من تربوا معهم سنين طويلة. وكانت القبيلة العربية، التي بُني وجودها كله على العصبية والانتماء العائلي، ترى نفسها لأول مرة تتشقق من الداخل بسبب عقيدة جديدة تقول للإنسان: إن الحق لا يُعرف بالآباء، وإن ميزان الولاء ليس الدم، بل الإيمان.

ومن أكثر مشاهد بدر قسوةً وتأملاً: مشهد حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو يقف في صف المسلمين، بينما يخرج أبوه عتبة بن ربيعة في صف قريش للمبارزة. خرج عتبة، ومعه أخوه شيبة وابنه الوليد، يحملون ما كانت تحمله قريش من كبرياء الجاهلية وثقتها القديمة بنفسها. ثم خرج إليهم من المسلمين حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم، وانتهت المبارزة سريعاً بمقتل عتبة وشيبة والوليد.

لكن السؤال الذي يبقى معلقاً في الوجدان ليس فقط: كيف سقط عتبة؟ بل ماذا كان يجري داخل نفس ابنه وهو يرى هذا المشهد أمام عينيه؟ إن الإنسان حين يتأمل هذه اللحظة بصدق، يدرك أن القضية ليست سهلة كما قد تبدو في الروايات المختصرة. فالأب ليس مجرد رجل من العائلة يمكن تجاوزه بسهولة، بل هو ذاكرة كاملة. الأب هو صورة البيت الأول، وصوت الطفولة، والهيبة التي تسكن النفس منذ الصغر، والتاريخ الطويل من المواقف والمشاعر والتفاصيل الصغيرة التي لا يراها الناس.

وحتى لو اختلف الابن مع أبيه في الدين أو الفكرة أو الطريق، فإن الفطرة الإنسانية لا تتحول فجأة إلى حجر.ولهذا فإن من الخطأ الكبير أن نتصور الصحابة وكأنهم فقدوا عاطفتهم أو تجردوا من مشاعرهم الإنسانية. الإيمان لم يُلغِ إنسانيتهم، بل رفعها وضبطها وأعاد ترتيبها. كانوا يشعرون بالألم، وربما شعروا من الداخل بما لا نستطيع نحن تصوره، لكنهم في اللحظة نفسها كانوا يرون أن الحق لا يمكن أن يُضحّى به من أجل العاطفة، مهما كانت عظيمة. وهنا تحديداً تتجلى عظمة التحول الذي صنعه الإسلام في ذلك الجيل.

لقد جاء الإسلام إلى مجتمعٍ كانت القبيلة فيه كل شيء. كان العربي يرى نفسه في عشيرته، ويحتمي بها، ويقاتل لأجلها، ويفخر بها، وربما ظلم وانتقم فقط لأنها طلبت منه ذلك. وكان من العار العظيم أن يخذل الإنسان قومه ولو كانوا على باطل. ولهذا كانت العصبية القبلية أقوى من أي معنى آخر. فجاء الإسلام ليقتلع هذا البناء من جذوره، لا بإلغاء الروابط الإنسانية، بل بإقامة رابطة أعلى منها جميعاً: رابطة العقيدة والحق. وهذا التحول لم يكن فكرياً مجرداً، بل كان امتحاناً عملياً دامياً.

لم يكتفِ الإسلام بأن يقول للناس إن العقيدة مقدمة على القبيلة، بل وضعهم في مواقف اضطروا فيها إلى دفع الثمن النفسي الكامل لهذا المعنى. ولهذا كانت بدر اختباراً مرعباً؛ لأنها لم تسمح للإنسان أن يختبئ خلف الشعارات. هناك، كان على الرجل أن يرى أباه أمامه، ثم يثبت على ما يؤمن به دون تردد. وتخيل حجم الصراع الداخلي الذي يمكن أن يعيشه الإنسان في مثل هذه اللحظة.

القلب يتحرك نحو الرحم والذكريات والفطرة، بينما اليقين يدفعه نحو الثبات على العقيدة. جزء من النفس يتألم، وجزء آخر يستحضر معنى الحق والآخرة والرسالة. وهذه المعركة الداخلية ربما كانت عند بعض الصحابة أشد من وقع السيوف والرماح. لأن مواجهة العدو الخارجي أهون أحياناً من مواجهة النفس وهي تتمزق بين الحب والإيمان.

ولهذا فإن البطولة الحقيقية لذلك الجيل لم تكن بطولة جسدية فقط. لم تكن مجرد شجاعة في حمل السلاح، بل كانت شجاعة روحية ونفسية نادرة. أن يستطيع الإنسان أن يتحمل هذا الانكسار الداخلي، ثم يبقى ثابتاً، فهذا لون آخر من البطولة لا يفهمه إلا من تأمل حقيقة ما جرى. والأعجب من ذلك أن هذا الثبات لم يحوّلهم إلى قلوب قاسية.

بل إن كثيراً من الصحابة ظلوا يحملون مشاعر الحزن والأسى على أقاربهم الذين ماتوا على الكفر. لم يكن ذلك اعتراضاً على قضاء الله، وإنما بقايا الفطرة الإنسانية التي لا يمكن اقتلاعها. فالإنسان المؤمن ليس آلة حرب، وليس كائناً بارداً منزوع الرحمة، بل إنسان يشعر ويتألم، لكنه حين يتعارض شعوره مع الحق الذي آمن به، يقدّم الحق وهو يتألم. ومن هنا نفهم الفارق العظيم بين القسوة وبين الثبات على المبدأ. فالقاسي لا يشعر أصلاً، أما المؤمن الصادق فقد يشعر أكثر من غيره، لكنه لا يسمح لعاطفته أن تعميه عن الحقيقة. وهذه منزلة عالية جداً من النضج الإيماني والنفسي، لا يصل إليها الإنسان بسهولة.

ولعل من أعظم ما تكشفه بدر أن العقيدة حين تستقر في القلب بحق، فإنها تعيد تشكيل سلّم الأولويات كله داخل الإنسان. تجعله ينظر إلى الناس والأشياء والروابط بمنظار جديد. فلا يعود الحق تابعاً للأشخاص، بل يصبح الأشخاص هم الذين يُوزنون بالحق. وهذه النقلة هي التي صنعت الجيل الأول، وهي التي جعلت منهم رجالاً قادرين على حمل رسالة غيّرت وجه التاريخ.

إن مشهد حذيفة بن عتبة وهو يرى أباه يسقط في بدر ليس مجرد حادثة تاريخية تُذكر في كتب السيرة، بل هو مشهد يكشف إلى أي مدى يمكن للإيمان أن يبلغ بالإنسان. يكشف كيف يستطيع اليقين أن ينتصر على أكثر العواطف التصاقاً بالقلب، لا لأن القلب مات، بل لأنه امتلأ بمعنى أكبر من ذاته الفردية، وأكبر من روابط الدم وحدها. ولهذا تبقى بدر مدرسةً في فهم النفس البشرية، قبل أن تكون درساً في الحرب. ففيها نرى الإنسان وهو يُمتحن في أعز ما يحب، ثم يختار ما يعتقد أنه الحق، ولو كان الثمن جرحاً يبقى في القلب العمر كله.

