بن كسبيت: حكومة نتنياهو الأسوأ في تاريخ "إسرائيل" وتقودها نحو الخراب

22 مايو 2026 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
نتنياهو يصافح إيتمار بن غفير (أرشيف)

شنّ الصحافي الإسرائيلي بن كسبيت هجومًا حادًا على حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والكنيست الحالية، واصفًا إياها بأنها “الأسوأ والأكثر عنفًا وكارثية” في تاريخ "إسرائيل"، معتبرًا أن سنوات عملها اتسمت بالتحريض والانقسام وتراجع القيم السياسية والمؤسساتية داخل الدولة.

واعتبر بن كسبيت في مقال نشره في صحيفة "معاريف" العبرية، أن المشهد الذي يختصر المرحلة الحالية يتمثل بعضوة الكنيست تالي غوتليب، التي وصفها بأنها “رمز لنظريات المؤامرة والجنون السياسي”، وذلك عقب تقديم لائحة اتهام ضدها بتهمة الإضرار بأمن الدولة بعد كشفها اسم أحد العاملين في جهاز “الشاباك”.

وقال كسبيت إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا تعرضت مجددًا لهجوم سياسي وإعلامي واسع “فقط لأنها تجرأت على تقديم لائحة اتهام ضد غوتليب”، مضيفًا أن الحكومة تحاول تحميلها مسؤولية أزمات سياسية وأمنية متراكمة.

وانتقد الكاتب أيضًا تعيين رئيس جديد لجهاز "الموساد"، مدعيًا أن نتنياهو اختار شخصية “تفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية”، معتبرًا أن الهجوم السياسي ينصب في النهاية على المستشارة القضائية بدلًا من مساءلة قرارات الحكومة.

ووصف كسبيت الكنيست الـ25 بأنها برلمان “قرّب "إسرائيل" من الخراب الداخلي”، متهمًا أعضاء الائتلاف الحاكم بتغليب المصالح الحزبية والقطاعية على حساب الاقتصاد والتعليم والأمن والمكانة الدولية لـ"إسرائيل".

كما هاجم قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى تقليص ميزانيات مخصصة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، مقابل تحويل أموال إلى وزارات اعتبرها “هامشية”، في إشارة إلى وزارة التراث التابعة للوزير عميحاي إلياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين
