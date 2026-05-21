في بيان لها.. رسالة مهمة من "رادع" للعصابات العميلة بغزة

21 مايو 2026 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
تعبيرية

أعلنت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، مساء الخميس، منح ما وصفتهم بـ"عناصر العصابات العميلة" فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم، محذرة من أن الوقت بات ينفد أمامهم.

وأكدت القوة، في بيان مقتضب، اطلع عليه "فلسطين أون لاين"، أن "القضاء على العصابات العميلة بات أقرب من أي وقت مضى".

وشددت على استمرار ملاحقة هذه المجموعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وتنشط مجموعات ومليشيات مسلحة بدعم وغطاء إسرائيلي داخل مناطق شرق القطاع، فيما تنفذ بأوامر من مخابرات الاحتلال اعتداءات وبلطجة وإطلاق نار على المواطنين والمقاومين. فيما سجلت في الأسبوع الماضي قيامهم بطرد المواطنين من مناطق سكناهم شرق دير البلح بقوة السلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ميليشيات #عصابات صهيونية #ميليشا المنسي

