"كان": واشنطن لوّحت بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة لهذا السبب

21 مايو 2026 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
الولايات المتحدة لوّحت بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

كشفت قناة "كان" العبرية، الخميس، أن الولايات المتحدة لوّحت بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في حال عدم سحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وذلك وفق ما ورد في وثيقة داخلية حصلت عليها شبكة الإذاعة العامة الأميركية "NPR".

وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، والتي وُجّهت الثلاثاء الماضي إلى الدبلوماسيين الأميركيين في القدس المحتلة، طُلب منهم ممارسة ضغوط مباشرة على مسؤولين فلسطينيين لثنيهم عن المضي في ترشيح منصور قبل الانتخابات المقررة في الثاني من يونيو.

وزعمت البرقية، الموصوفة بأنها "حساسة لكنها غير سرية"، إلى أن واشنطن تعتبر أن السفير رياض منصور "لديه سجل في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية"، وأن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة قد يؤدي إلى "تأجيج التوترات" ويقوّض "خطة السلام التي يقترحها الرئيس ترامب بشأن غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين
