ليبرمان يشن هجومًا لاذعًا على حكومة نتنياهو بسبب خسائر جبهة الشمال

شن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفا حكومته بحكومة "إخفاق السابع من أكتوبر".

وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، الخميس: حكومة إخفاق السابع من أكتوبر تخلت عن الشمال وتتخلى عن مقاتلينا ومقاتلاتنا على الجبهة.

وأضاف: "كم جنديا آخر سيقتل ويصاب من أجل وقف إطلاق نار غير موجود"؟

اقرأ أيضا: ضباط إسرائيليون يحذرون من تحديات كبيرة جنوب لبنان وصعوبات كشف مسيرات حزب الله

جاءت تصريحات لبيرمان في وقت تتفاقم أزمة جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية، نتيجة الضربات الموجعة التي يوجهها حزب الله للجنود والضباط والآليات المتوغلة في الأراضي اللبنانية.

وصباح يوم الخميس، حذر ضباط عسكريون رفيعو المستوى من وجود "تحديات كبيرة" في ساحة العمليات جنوب لبنان، مع صعوبات متزايدة في كشف واعتراض المسيرات التي تنفذها حركة حزب الله، بحسب مصدر في موقع "واللا".

المصدر / فلسطين أون لاين