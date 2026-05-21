فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المفتي العام يحدد موعد صلاة عيد الأضحى 2026

4 شهداء وانتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار

بين بتر القدم وفقد الابن.. هناء تحاول الوقوف من جديد

زعيم دروز السويداء يجدد إعلان قرار الانفصال عن الدولة ويشكر "إسرائيل"

عزام الأحمد يلمّح إلى معرقل المصالحة مع حماس ثم يتراجع: صفحتي مخترقة

يديعوت أحرنوت: "إسرائيل" قد تشن حروبًا أكبر على إيران

الأحزاب السياسية.. عبء أم ضرورة؟

ركود غير مسبوق يضرب الحركة التجارية وسط تراجع القدرة الشرائية

ليبرمان يشن هجومًا لاذعًا على حكومة نتنياهو بسبب خسائر جبهة الشمال

طائرات الأمل تحلّق في سماء خان يونس.. مبادرة مجتمعية تمنح الأطفال مساحة للحياة

ليبرمان يشن هجومًا لاذعًا على حكومة نتنياهو بسبب خسائر جبهة الشمال

21 مايو 2026 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
...
أفيغدور ليبرمان

شن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفا حكومته بحكومة "إخفاق السابع من أكتوبر".

وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، الخميس: حكومة إخفاق السابع من أكتوبر تخلت عن الشمال وتتخلى عن مقاتلينا ومقاتلاتنا على الجبهة.

وأضاف: "كم جنديا آخر سيقتل ويصاب من أجل وقف إطلاق نار غير موجود"؟

اقرأ أيضا: ضباط إسرائيليون يحذرون من تحديات كبيرة جنوب لبنان وصعوبات كشف مسيرات حزب الله

جاءت تصريحات لبيرمان في وقت تتفاقم أزمة جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية، نتيجة الضربات الموجعة التي يوجهها حزب الله للجنود والضباط والآليات المتوغلة في الأراضي اللبنانية.

وصباح يوم الخميس، حذر ضباط عسكريون رفيعو المستوى من وجود "تحديات كبيرة" في ساحة العمليات جنوب لبنان، مع صعوبات متزايدة في كشف واعتراض المسيرات التي تنفذها حركة حزب الله، بحسب مصدر في موقع "واللا".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #نتنياهو #ليبرمان #جبهة الشمال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة