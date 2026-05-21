4 شهداء وانتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تصعيد عدوانها في مناطق متفرقة في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية وإطلاق نار مباشر تجاه منازل المواطنين، في استمرار واضح لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات على المناطق السكنية.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر محلية، بارتقاء طفل، وإصابة عدد من المواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ووفق المصادر ذاتها، ذكرت أن الطفل الشهيد هو جود طلعت دويك (13 عامًا).

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "فلسطين أون لاين"، في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بانتشال طواقم الدفاع المدني، صباح الخميس، جثماني شهيدين، من سائقي شاحنات النقل، جرى استهدافهم في مواصي رفح أمس من قبل قوات الاحتلال وميليشياته المتعاونه معه.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن أحد الشهداء، هو محمد عبدالفتاح على الحيلة.

استهداف منزل وارتقاء شهيد

وفي سياق آخر، استهدفت طائرات الاحتلال، ليلة أمس، منزلاً مأهولاً يعود لعائلة "إسماعيل" داخل مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل واندلاع حريق كبير في المكان، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بالمنازل المجاورة وممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد المواطن حسين أبو راضي، إضافة إلى وصول عدد من الإصابات، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف الإسرائيلي، فيما وُصفت بعض الحالات بالخطيرة.

انذارات بالإخلاء

وذكرت مصادر محلية أن طواقم الدفاع المدني هرعت إلى المكان لإخماد النيران وانتشال المصابين، وسط صعوبات ميدانية تعيق عمليات الإنقاذ نتيجة الدمار الكبير الذي خلفه القصف.

وسبق الغارة حالة من التوتر داخل المخيم، عقب تلقي أحد السكان اتصالاً من مخابرات الاحتلال الإسرائيلية يطالبه بإخلاء المربع السكني تمهيداً لقصف المنزل المستهدف، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح بشكل عاجل خلال ساعات الليل.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر شرق مخيم البريج قرب منطقة "بلوك 1"، بينما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف جديدة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية تجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأمس أعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ 881 شهيداً و2,621 مصاباً، فيما تمكنت الطواقم من انتشال 776 جثماناً لشهداء ارتقوا في محطات سابقة.

