حماس: اعتداءات بن غفير على نشطاء أسطول الصمود تعكس انحطاط الاحتلال

20 مايو 2026 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
شعار حماس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة ما وصفته بـ"مشاهد التنكيل والإذلال" التي تعرّض لها نشطاء أسطول الصمود العالمي خلال اعتقالهم في ميناء أسدود، معتبرة أن المشاهد التي أشرف عليها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تعكس "الانحطاط الأخلاقي والسادية التي تحكم عقلية قادة كيان الاحتلال".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي تابعه "فلسطين أون لاين" أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق محاولات الاحتلال "كسر إرادة النشطاء وثنيهم عن دورهم الإنساني والنبيل" في السعي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ومطالِبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

ودعت حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق هذه الاعتداءات، ورفع شكاوى عاجلة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين باعتبار ما جرى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي ختام بيانها، ثمّنت الحركة "شجاعة النشطاء الدوليين وتضحياتهم"، مؤكدة أهمية استمرار التحركات العالمية الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة وفضح "ممارسات الاحتلال"، بما يسهم – وفق البيان – في بناء جبهة دولية واسعة لإنهاء الحصار والاحتلال.

وكان بن غفير قد ظهر في مقطع فيديو، نشرته مواقع عبرية وهو يعتدي على نشطاء أسطول الصمود، كما أظهر المقطع سحل قوات الاحتلال لناشطي الأسطول ومعاملتهم بشكل مهين.

المصدر / فلسطين أون لاين
