الغارديان: أزمة تمويل تعصف بـ"مجلس السلام" المدعوم من ترامب

20 مايو 2026 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، أن "مجلس السلام" المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه أزمة مالية متفاقمة، بعد امتناع غالبية الدول التي تعهدت بتمويله عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى تعثر عمل المجلس وصعوبة تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وبحسب الصحيفة، تشمل النفقات التشغيلية للمجلس رواتب 12 فلسطينياً جرى اختيارهم لعضوية لجنة إدارة غزة، حيث يتقاضى كل منهم ما بين 16 و17 ألف دولار شهرياً.

كما أظهرت سجلات اطلعت عليها الغارديان أن المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من المقرر أن يتقاضى نحو 400 ألف دولار سنوياً، بما يعادل نحو 33 ألف دولار شهرياً، مقابل توليه قيادة مكتب تمثيل "مجلس السلام".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل المجلس قوله إن المجلس يفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مهامه، مضيفاً: "حتى لو وافقت حماس، وهو احتمال مستبعد، فإن المجلس غير قادر على توفير الدعم المطلوب بالحجم الكافي".

وأشار التقرير إلى أن أزمة التمويل الحالية تثير تساؤلات حول قدرة المجلس على مواصلة عمله وتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، في ظل غياب التمويل الكافي وتراجع التزام الجهات المانحة بتعهداتها السابقة.

المصدر / وكالات
