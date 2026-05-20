"الصحة" بغزة: حصيلة ضحايا الإبادة تتجاوز 72 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد و16 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأربعاء، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب الظروف الميدانية.

وأضافت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 881 شهيداً و2621 مصاباً، إلى جانب تسجيل 776 حالة انتشال.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,773 شهيداً و172,723 مصاباً.

