صحيفة: "إسرائيل" تسيطر على 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا

أفادت تقارير صحفية دولية بأن "الجيش الإسرائيلي" فرض سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، وذلك منذ بدء التصعيد العسكري في السابع من أكتوبر لعام 2023.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن إجمالي المساحة التي أحكمت "إسرائيل" سيطرتها عليها بلغت نحو 1000 كيلومتر مربع موزعة على الجبهات الثلاث.

وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من هذه المساحة تقع في مناطق جنوب لبنان نتيجة العمليات البرية الأخيرة، في حين تتوزع بقية المساحات المسيطر عليها بين قطاع غزة وهضبة الجولان وجبهات في سوريا.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار التوترات الإقليمية المخيمة على المنطقة، وضرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين