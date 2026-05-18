مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استفزازية جديدة تهدف لتكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 263 مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة "باب المغاربة"، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال المدينة.

وأوضحت المصادر أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المصليات والساحات، وأدوا طقوساً تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط قيود مشددة فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين الفلسطينيين وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم عند الأبواب الخارجية.

يُذكر أن وتيرة هذه الاقتحامات تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تسعى جماعات "الهيكل" المزعوم لزيادة أعداد المقتحمين، تزامناً مع دعوات فلسطينية متواصلة لشد الرحال والرباط في الأقصى لإحباط مخططات التهويد.

المصدر / فلسطين أون لاين