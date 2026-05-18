فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

احتجاجات شعبية رفضا لتقليص "المطبخ العالمي" وجباته الغذائية لمئات آلاف النازحين

حماس: قرار الاحتلال مصادرة مبان مقدسية خطوة خطيرة

الصحة: الاحتلال دمر 76 بالمئة من أجهزة التصوير الطبي خلال الإبادة الإسرائيلية

محلل في إذاعة "الجيش الإسرائيلي": حماس بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء

شبكة صامدون: الاحتلال يختطف نشطاء أسطول الصمود في انتهاك للقانون الدولي

لاعب كويتي يرفض مصافحة إسرائيلي على منصة تتويج بطولة في أبوظبي

بزشكيان: لن نخضع لأي قوة ولن نضحي بكرامة البلاد

تركيا تدين قرصنة أسطول الصمود في المياه الدولية للبحر المتوسط

الطفل وليد أبو مصطفى.. "الهيموفيليا" تنهك جسده والحرب تحاصره بلا علاج

خرج لجلب شوادر النزوح فاختفى في طريق العودة إلى البيت

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

18 مايو 2026 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون الأقصى (أرشيف)

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استفزازية جديدة تهدف لتكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 263 مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة "باب المغاربة"، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال المدينة.

وأوضحت المصادر أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المصليات والساحات، وأدوا طقوساً تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط قيود مشددة فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين الفلسطينيين وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم عند الأبواب الخارجية.

يُذكر أن وتيرة هذه الاقتحامات تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تسعى جماعات "الهيكل" المزعوم لزيادة أعداد المقتحمين، تزامناً مع دعوات فلسطينية متواصلة لشد الرحال والرباط في الأقصى لإحباط مخططات التهويد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة