فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

احتجاجات شعبية رفضا لتقليص "المطبخ العالمي" وجباته الغذائية لمئات آلاف النازحين

حماس: قرار الاحتلال مصادرة مبان مقدسية خطوة خطيرة

الصحة: الاحتلال دمر 76 بالمئة من أجهزة التصوير الطبي خلال الإبادة الإسرائيلية

محلل في إذاعة "الجيش الإسرائيلي": حماس بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء

شبكة صامدون: الاحتلال يختطف نشطاء أسطول الصمود في انتهاك للقانون الدولي

لاعب كويتي يرفض مصافحة إسرائيلي على منصة تتويج بطولة في أبوظبي

بزشكيان: لن نخضع لأي قوة ولن نضحي بكرامة البلاد

تركيا تدين قرصنة أسطول الصمود في المياه الدولية للبحر المتوسط

الطفل وليد أبو مصطفى.. "الهيموفيليا" تنهك جسده والحرب تحاصره بلا علاج

خرج لجلب شوادر النزوح فاختفى في طريق العودة إلى البيت

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف بناء 15 منزلاً جنوب بيت لحم

18 مايو 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية تقوع صقر سليمان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحلقوم غرب البلدة، وأخطرت بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا، وتضمنت الإخطارات إمهالهم أسبوعا لتنفيذ ذلك، علما أنه تم إخطارها سابقا.

وأشار سليمان إلى أن المنازل تعود لكل من: معتصم سميح العمور، ومحمود يوسف العمور، وعبد الله محمود العمور، وحافظ محمد العمور، وصلاح محمود العمور، وناصر أحمد العمور، وزياد سليم العمور، ومحمد حسن العمور، وكريمة حسن العمور، وشريف حسين العمور، ونصري عبد الله العمور، وسعد حسن العمور، وياسر علي تنوح، وإبراهيم أحمد العمور، ومحمد عودة الله العمور.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وسط صعوبات كبيرة يواجهها الفلسطينيون في الحصول على تصاريح بناء.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، "في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للأهالي".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل"، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #استيطان #تهويد #إخطارات #الضم #الضفة الغربية #هدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة