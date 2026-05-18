الاحتلال يُخطر بهدم ووقف بناء 15 منزلاً جنوب بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية تقوع صقر سليمان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحلقوم غرب البلدة، وأخطرت بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا، وتضمنت الإخطارات إمهالهم أسبوعا لتنفيذ ذلك، علما أنه تم إخطارها سابقا.

وأشار سليمان إلى أن المنازل تعود لكل من: معتصم سميح العمور، ومحمود يوسف العمور، وعبد الله محمود العمور، وحافظ محمد العمور، وصلاح محمود العمور، وناصر أحمد العمور، وزياد سليم العمور، ومحمد حسن العمور، وكريمة حسن العمور، وشريف حسين العمور، ونصري عبد الله العمور، وسعد حسن العمور، وياسر علي تنوح، وإبراهيم أحمد العمور، ومحمد عودة الله العمور.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وسط صعوبات كبيرة يواجهها الفلسطينيون في الحصول على تصاريح بناء.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، "في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للأهالي".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل"، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

