الصحة بغزة: 6 شهداء و40 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة بغزة إن 6 شهداء و40 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي الإحصائي، الإثنين، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 877، وإجمالي عدد الإصابات: 2,602، وإجمالي حالات الانتشال: 776.

ونوهت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ إجمالي الشهداء: 72,769، وإجمالي الإصابات: 172,704.

كما نوهت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين