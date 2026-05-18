تابع.. بث مباشر من أسطول الصمود 2 المتجه إلى غزة عبر يوتيوب

18 مايو 2026 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
سفينة من سفن أسطول الحرية (أرشيف)

يبث في هذه الأثناء على منصة يوتيوب بث مباشر من على متن سفن "أسطول الصمود 2" التي تبحر نحو قطاع غزة، في محاولة رمزية جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عاماً.

ويمكن متابعة الرحلة عبر الرابط الرسمي للبث المباشر

وانطلقت سفن الأسطول من أحد الموانئ المتوسطية، وتحمل على متنها متضامنين من دول مختلفة ومساعدات إنسانية موجهة إلى سكان غزة.

ويُظهر البث مشاهد حية من داخل السفن وسط البحر، حيث يشارك المتابعون عبر الدردشة الحية برسائل دعم وتشجيع للطاقم والمتضامنين.

المنظمون أكدوا أن الرحلة سلمية بالكامل، وتهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في القطاع، فيما قال نشطاء إن البحرية الإسرائيلية وسفنا غريبة تحيط بهم من بعض الاتجاهات.

وأكدت الصحفية الفلسطينية سارة سويلم، من على متن أسطول الصمود العالمي، أن المشاركين يواصلون الإبحار في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية، رغم محاولات الاحتلال اعتراض السفن وجهود أوروبية لمنع انطلاق دفعات جديدة.

 وقالت سويلم في تصريح خاص لفلسطين أون لاين، إن عدد السفن المشاركة ارتفع إلى أكثر من 60 سفينة، تقل أكثر من 200 مشارك من مختلف دول العالم، بينها دول خليجية وأوروبية، إلى جانب وفد من تركيا وبعض دول شمال إفريقيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
