في انتهاكات جديدة.. إطلاق نار وقصف مدفعي شرقي وجنوبي قطاع غزة

18 مايو 2026 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار من قبل الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق شرقي وجنوبي القطاع.

وحسب رصد "فلسطين أون لاين"، قصفت مدفعية الاحتلال فجر وصباح الإثنين، مناطق متفرقة من الجهات الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة على حدود المدينة.

كذلك، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المدينة وخان يونس.

وأطلقت قوات الاحتلال في المناطق الشمالية لرفح قنابل إنارة، ترافقت ذلك مع إطلاق مكثف للرصاص من داخل المواقع العسكرية في المناطق الشرقية لخان يونس.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت الليلة الماضية استشهاد 8 مواطنين منهم 2 متأثرين بجراحهما، وإصابة آخرين جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عبر عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
