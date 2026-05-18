الحوثي يعزي في استشهاد قائد أركان القسام عز الدين الحداد

18 مايو 2026 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية

بارك زعيم جماعة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمجاهدين في كتائب القسام استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عزالدين القسام في جريمة وحشية نكراء ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد الحوثي في بيان صادر عنه، أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة جرائم العدو الصهيوني التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية من قتل وحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف.

وجددّ التأكيد على ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء الأمة في لبنان وإيران وغيرها.

وأضاف: أما كتائب القسام المجاهدة فإن مثل هذه التضحيات العظيمة لا تزيدها إلا قوة وعزيمة وصبرًا وجهادًا مستمرًا ضد أعداء الله هي وبقية فصائل المقاومة في فلسطين وبقية المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة.

وأكد موقفه الثابت مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها، وأن ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين طال الأمد أم قصر، بل إن نصر الله قريب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أنصار الله #الحوثي #عز الدين الحداد #قائد أركان القسام

