فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

“الشهيد الحي”... محمد النواجحة يعود للحياة من بين أكياس الشهداء

"حماس": أوامر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى تصعيد خطير وانتهاك للقوانين الدولية

بحرية الاحتلال تعترض "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة

في انتهاكات جديدة.. إطلاق نار وقصف مدفعي شرقي وجنوبي قطاع غزة

صمود المقاومة بشمال غزة.. "كمائن موت" استنزفت الاحتلال وأدخلته بمتاهة دائرية

من مطابخ الخير إلى قوائم الشهداء… بهاء بارود يلتحق برفاق “قوافل الخير” في غزة

تابع.. بث مباشر من أسطول الصمود 2 المتجه إلى غزة عبر يوتيوب

"ستنبت البذور"... صورة نادرة في موكب جنازة قائد القسام في غزة

بين أوسلو وطوفان الأقصى في خطابه

بين حقيقة خنادق الدم وفنادق الوهم: مرافعة قانونية ساخرة في "العمى" الاستراتيجي الإسرائيلي

إصابة رئيس المجلس المحلي لبلدية المكر ونائبه بجروح بإطلاق نار

18 مايو 2026 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
توضيحية (أرشيف)

أصيب رئيس مجلس محلي جديدة المكر، في الداخل المحتل عام 48، سهيل ملحم (55 عاماً)، بجروح خطيرة، ونائبه عبيد عبيد (49 عاماً)، بجروح متوسطة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في البلدة بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وذكرت المصادر الطبية أن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الأولية للمصابين في مكان الجريمة قبل نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، حيث أُدخلا إلى غرفة العلاج المكثف لاستكمال العلاج جراء إصابات بعيارات نارية في أطراف جسديهما.

101 قتيل

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وبدأت بأعمال تمشيط ونصب حواجز لمطاردة الجناة، وسط انتقادات مستمرة من المواطنين لتقاعسها عن توفير الأمن وغياب الردع في مواجهة تفشي الجريمة.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد فيه المجتمع العربي تصاعداً خطيراً وغير مسبوق في أعمال العنف؛ إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري 101 قتيل، في ظل استهداف متزايد للشخصيات القيادية والمنتخبة، كان آخرها إصابة رئيس بلدية عرابة قبل أسابيع قليلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق نار #جرائم #الجريمة في المجتمع العربي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة