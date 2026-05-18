إصابة رئيس المجلس المحلي لبلدية المكر ونائبه بجروح بإطلاق نار

أصيب رئيس مجلس محلي جديدة المكر، في الداخل المحتل عام 48، سهيل ملحم (55 عاماً)، بجروح خطيرة، ونائبه عبيد عبيد (49 عاماً)، بجروح متوسطة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في البلدة بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وذكرت المصادر الطبية أن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الأولية للمصابين في مكان الجريمة قبل نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، حيث أُدخلا إلى غرفة العلاج المكثف لاستكمال العلاج جراء إصابات بعيارات نارية في أطراف جسديهما.

101 قتيل

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وبدأت بأعمال تمشيط ونصب حواجز لمطاردة الجناة، وسط انتقادات مستمرة من المواطنين لتقاعسها عن توفير الأمن وغياب الردع في مواجهة تفشي الجريمة.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد فيه المجتمع العربي تصاعداً خطيراً وغير مسبوق في أعمال العنف؛ إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري 101 قتيل، في ظل استهداف متزايد للشخصيات القيادية والمنتخبة، كان آخرها إصابة رئيس بلدية عرابة قبل أسابيع قليلة.

المصدر / فلسطين أون لاين