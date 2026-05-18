أسطول الصمود العالمي يواصل الإبحار لكسر حصار غزة

18 مايو 2026 . الساعة 02:38 بتوقيت القدس
غزة/ أدهم الشريف

أكدت الصحفية الفلسطينية سارة سويلم، من على متن أسطول الصمود العالمي، أن المشاركين يواصلون الإبحار في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية، رغم محاولات الاحتلال اعتراض السفن وجهود أوروبية لمنع انطلاق دفعات جديدة.

وقالت سويلم في تصريح خاص لفلسطين أون لاين، إن عدد السفن المشاركة ارتفع إلى أكثر من 60 سفينة، تقل أكثر من 200 مشارك من مختلف دول العالم، بينها دول خليجية وأوروبية، إلى جانب وفد من تركيا وبعض دول شمال إفريقيا.

وأضافت أن زوارق الاحتلال الحربية حاولت اعتراض الدفعة الأولى من سفن الأسطول، في وقت تستمر فيه محاولات للتشويش على تحركات المشاركين.

وشددت على أن معنويات المشاركين مرتفعة، وأنهم مصممون على مواصلة المسير نحو غزة رغم المخاطر، مؤكدة استمرار المهمة الإنسانية حتى الوصول إلى القطاع أو منعهم من ذلك.

