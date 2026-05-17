أوروبا تحيي ذكرى النكبة وتطالب بمحاكمة قادة "الإبادة"

17 مايو 2026 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
تظاهرات في مدن أوروبية دعمًا لغزة (أرشيفية)

شهدت عدد من العواصم والمدن الأوروبية، الأحد، تظاهرات شعبية حاشدة إحياءً للذكرى الـ78 لنكبة فلسطين، وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسط دعوات متصاعدة لوقف فوري لإطلاق النار وفرض حظر على تصدير السلاح إلى الاحتلال.

ففي إسبانيا، خرجت مسيرات واسعة في عدة مدن رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، في إطار موجة تضامن شعبي متصاعد مع القضية الفلسطينية.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع نهائي مسابقة "يوروفيجن" الغنائية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث شهد الحدث موجة مقاطعة من خمس دول احتجاجًا على مشاركة "إسرائيل"، فيما احتشد آلاف المتظاهرين خارج القاعة المستضيفة رفضًا لما وصفوه باستغلال الفن في تلميع الجرائم السياسية.

وفي باريس وبرلين، نظمت منظمات حقوقية ويسارية مسيرات ضخمة طالبت بمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ووقف الاتفاقيات التجارية والعسكرية معه، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب الشعبي في الشارع الأوروبي وتزايد الفجوة بين المواقف الشعبية والرسمية تجاه الحرب في غزة

المصدر / وكالات
