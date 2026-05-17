شهادات تكشف تصاعد النهج الإبادي بحق الأسرى في سجن الرملة

كشف نادي الأسير عن جملة من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى داخل قسم "ركيفت" في سجن الرملة، في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، تقوم على التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية.

وأوضح النادي، الأحد، أن الأسرى يتعرضون بشكل يومي للضرب والإهانة، إلى جانب استخدام سياسة "كسر الأصابع" كأداة تعذيب ممنهجة، وتعمد شد القيود بطريقة مؤلمة تتسبب باحتقان الدم وآلام حادة. كما تفرض إدارة السجن قيوداً مشددة خلال "الفورة"، حيث يُجبر الأسرى على البقاء مكبلي الأيدي مع منعهم من رفع رؤوسهم أو التحدث.

وأشار إلى أن الزنازين تشهد اكتظاظاً كبيراً، إذ يُحتجز أربعة أسرى في كل زنزانة، فيما يضطر أحدهم للنوم على الأرض، إضافة إلى سحب الفرشات يومياً لساعات طويلة وإجبار الأسرى على الجلوس على هياكل حديدية. كما تستمر إدارة السجن بفرض العزل والتضييق عبر منع الحديث داخل الزنازين، وممارسة الشتائم والتهديد قبيل الزيارات لمنع الأسرى من كشف حقيقة ظروف اعتقالهم.

وأكد نادي الأسير أن الأسرى يعانون من حرمان ممنهج من العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب انتشار مرض "السكابيوس/الجرب" في ظل غياب العلاج اللازم، فضلاً عن سياسة التجويع وعدم كفاية الوجبات المقدمة لهم. كما وثقت الشهادات تعمد استهداف الأسرى بالضرب في المناطق الحساسة، وإجبارهم على الركوع أثناء "العدد" وعمليات التفتيش، إضافة إلى إطلاق الرصاص المطاطي بشكل عشوائي داخل القسم ما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى.

واعتبر نادي الأسير أن ما يجري في قسم "ركيفت" يمثل نموذجاً واضحاً للنهج الإبادي الذي تمارسه منظومة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل استمرار الجرائم المنظمة والانتهاكات المتصاعدة بحقهم.

