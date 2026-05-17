بداية للتوريث.. نجل عباس يفوز بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة "فتح"

فاز ياسر عباس، نجل رئيس السلطة، بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وذلك في الانتخابات التي جرت السبت في ختام المؤتمر العام للحركة الذي عقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت، وهو ما يعد بداية للتوريث.

وياسر عباس البالغ 64 عاما، رجل أعمال يمتلك شركات عدة تنشط في الأراضي الفلسطينية في قطاعات مختلفة ويقضي معظم أوقاته في كندا، وقد برز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب “ممثل الرئيس الخاص”، ما آثار غضب قانوني ولدى مؤسسات المجتمع المدني.

ووفقا للنتائج الأولية التي صدرت فجر الأحد، حافظ القيادي المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002 مروان البرغوثي على مقعده في اللجنة، وحصد أعلى الأصوات.

المصدر / فلسطين أون لاين