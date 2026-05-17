يديعوت: جيش الاحتلال يمر الآن بمراحل انهيار من حيث القوة البشرية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال يمر الآن بمراحل انهيار من حيث القوة البشرية، الجمهور ليس واعيا بما يكفي لهذه المشكلة، وكذلك الإعلام لا يمنحها ما يكفي من الاهتمام.

وقالت الصحيفة الأحد: "هذه مشكلة استراتيجية من الدرجة الأولى، عندما يدار جيش وهو يعاني من نقص يقارب 7 آلاف مقاتل، وعدد مشابه من عناصر الدعم القتالي والإدارة، فلا يوجد خيار سوى سد هذا النقص فورا".

وأضافت: "كتائب الاحتياط لا يمكنها أن تأتي لمئات أيام الاحتياط خلال فترة قصيرة إلى هذا الحد، العبء ثقيل، وهذا يخلق وضعا ينتقل فيه الجنود، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، من مهمة إلى أخرى من دون أن يتدربوا أبدا، هذا أحد أكبر إخفاقات هذه الحكومة".

وأوضحت أنه يجب سن قوانين تضمن أننا نلبي احتياجات الجيش، هذه قضية سياسية لا يمكن تحميلها لشعبة القوى البشرية أو لجهات أخرى داخل الجيش. يجب حسم هذا الأمر داخل الائتلاف.

وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر حدث تغيير في المفهوم نحن لم نعد نؤمن بجيش صغير وذكي. يجب زيادة عدد المجندين.

