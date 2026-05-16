حمدان: اغتيال القائد عز الدين الحداد تجاوز لاتفاق وقف إطلاق النار

16 مايو 2026 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن أحد أهداف الاحتلال من استهداف القائد عز الدين الحداد يتمثل في ممارسة الضغط على الحركة على أمل أن ترضخ لشروطه، مؤكداً أن الاحتلال يسعى إلى استسلام المقاومة وليس معنيًا بخطة الرئيس الأميركي .

وأوضح حمدان، في تصريحات تابعها "فلسطين أون لاين"، مساء السبت، أن لدى المقاومة خيارات قائمة في حال أعلن الاحتلال فشل عملية التفاوض، مشيراً إلى وجود اتصالات مع الوسطاء بشأن جريمة اغتيال عز الدين الحداد.

وأكد أن الاتفاق ينص على وقف العمليات والإجراءات الميدانية، معتبراً أن ما يقوم به الاحتلال يمثل تجاوزًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف حمدان أن أولوية الحركة تتمثل في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه إذا عطّل مسار التفاوض هذه المصالح "فسيكون للمقاومة سلوك يخدمها"، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه سيقابل برد فعل فلسطيني، وربما بردود أوسع على مستوى المنطقة.

