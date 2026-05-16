قافلة "الصمود" تستأنف طريقها نحو غزة

استأنفت قافلة "الصمود" البرية طريقها نحو كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن توقفت لفترة قرب مدينة زليتن غرب ليبيا.

وبحسب ناشطين في القافلة، أنهت قوات الأمن الليبية إجراءات تفتيش جوازات سفر الناشطين في منطقة قرب مدينة زليتن التي تبعد نحو 140 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.

وبعد انتهاء الإجراءات، استأنفت القافلة التابعة لـ"أسطول الصمود" العالمي رحلتها باتجاه غزة عقب توقف دام 5 ساعات ونصف.

وكانت القافلة انطلقت ظهر الجمعة من مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتضم أكثر من 350 ناشطًا من 30 دولة، من بينها الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، تركيا، إندونيسيا، الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، وبريطانيا.

وتحمل القافلة 50 حاوية مخصصة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، تشمل 30 حاوية مساعدات إنسانية و20 وحدة سكنية متنقلة، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف.

وبحرا، انطلق أسطول الصمود، الخميس، بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، شن جيش الاحتلال هجومًا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنا لـ"أسطول الصمود" الذي ضم 345 مشاركًا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واحتجزت "إسرائيل" 21 قاربًا وعلى متنها نحو 175 ناشطًا.

