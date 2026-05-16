الاحتلال يعتزم المصادقة على طرد فلسطينيين من حي باب السلسلة ومصادرة منازلهم

16 مايو 2026 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم، غداً الأحد، المصادقة على خطة تقضي بطرد الفلسطينيين من حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، بذريعة “تعزيز السيطرة اليهودية والأمن”.

وبحسب المصادر، تشمل الخطة مصادرة منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية في الحي الواقع بالبلدة القديمة من مدينة القدس، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في محيط المسجد الأقصى.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وسط تحذيرات فلسطينية متكررة من محاولات تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي في المدينة المقدسة.

كذلك يأتي القرار بعد يوم من اعتداءات المستوطنين اليهود وقوات الاحتلال على المقدسيين في ظل ما يسمى بمسيرة الأعلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #الاستيطان الإسرائيلي #باب السلسلة #المسجد الأقصى المبارك

