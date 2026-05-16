استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استشهد الشاب نور الدين فياض، صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب فياض (34 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

جاء ذلك، بعد سلسلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال عددًا من أحياء مدينة قلقيلية، بينها محيط حي كفر سابا، وداهمت منازل المواطنين، فيما شوهدت آليات عسكرية تقوم بمصادرة كرفان من أرض في المنطقة ذاتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من قرية زواتا غرب المدينة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ماهر موسى، وداهمت أيضًا، عددًا آخر من المنازل، وسط انتشار في منطقة الحاووز.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، بعد الاعتداء عليه في مخيم شعفاط القدس شمال شرقي المدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق المدينة، وسط انتشار مكثف في الشوارع الرئيسية، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وأطرافها، وتحديدًا بلدة الخضر.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: