بعد مؤتمر فتح الثامن.. حماس تدعو للقاء يوحد الاستراتيجية الوطنية

14 مايو 2026 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
دعت حركة حماس قيادة حركة فتح إلى عقد لقاء مباشر عقب انتهاء الأخيرة مؤتمرها الثامن، وذلك بهدف التوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، أن مؤتمر فتح يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الداخلية الفلسطينية، ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة مخططات الاحتلال الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، مستفيداً من الظروف الدولية والإقليمية الحالية.

وقال بدران إن المرحلة تتطلب تجاوز الخلافات والنظر إلى المستقبل على أساس الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الجماعية، مشدداً على ضرورة التحرك السياسي والميداني بما يتناسب مع تضحيات الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

واعتبر بدران أن الحوار المباشر بين الحركتين يمثل خطوة أساسية لوضع رؤية موحدة تسهم في تحسين الواقع الفلسطيني في مختلف المجالات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #فتح #حسام بدران #مؤتمر فتح الثامن #لقاء حماس وفتح

