أكسيوس: "إسرائيل" ترفع حالة التأهب القصوى لإمكانية استنئاف الحرب على إيران

كشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن" إسرائيل" قررت رفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسبًا لاحتمال اتخاذ الرئيس الأمريكي ترامب قرارًا باستئناف الحرب ضد إيران.

وبحسب المسؤولين، فإن الإدارة الأمريكية تواصل فرض ضغوط متزايدة على طهران عبر الحصار والعقوبات، وسط تقديرات بأن هذه الضغوط قد تدفع إيران إلى "الاستسلام" دون الحاجة إلى تنفيذ عمل عسكري مباشر.

وأشار التقرير إلى أن من بين الخيارات المطروحة أمام ترامب، بعد عودته من الصين، استئناف ما وصفه المسؤولون بـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز في الخليج العربي، في خطوة قد تعيد التصعيد العسكري في المنطقة.

كما تحدث المسؤولون عن خيار آخر قيد الدراسة يتمثل في إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، في حال فشلت الضغوط السياسية والاقتصادية في تحقيق أهداف واشنطن.

