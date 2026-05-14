التحولات النفسية في زمن الحرب: كيف تتغير هويات الشعوب تحت الضغط

الحروب لا تغيّر الخرائط وحدها، بل تغيّر الإنسان أيضًا.

فحين تطول الأزمات، وتصبح الحياة اليومية محاطة بالخوف والفقد والتهديد المستمر، تبدأ التحولات النفسية بالتسلل إلى الأفراد والجماعات، لتعيد تشكيل طريقة التفكير، ونمط العلاقات، وحتى مفهوم الهوية ذاته.

وفي كثير من الأحيان، لا تخرج الشعوب من الحرب كما دخلتها؛ إذ تكون قد فقدت أجزاء من ذاكرتها النفسية، واكتسبت في المقابل أنماطًا جديدة من الإدراك والسلوك فرضتها ظروف البقاء.

الهوية الجمعية لأي شعب تُبنى عادة عبر التاريخ والثقافة واللغة والقيم المشتركة، لكن الحرب تدخل على هذا البناء بعنف، فتضغط عليه باستمرار حتى تُحدث فيه تصدعات وتحولات عميقة.

ومع تكرار الخسائر والضغوط، تبدأ المجتمعات بإعادة تعريف نفسها: من نحن؟ ماذا نريد؟ وكيف ننظر إلى العالم والآخرين؟

في البدايات، غالبًا ما تُنتج الحرب حالة من التماسك الجمعي..

يشعر الناس بأنهم يواجهون خطرًا مشتركًا، فتتقارب المسافات بينهم، وتزداد مشاعر التضامن والانتماء.

تظهر قيم مثل الإيثار، والتعاون، وتحمل المسؤولية، ويبرز أشخاص عاديون في أدوار بطولية لم يكونوا يتخيلونها سابقًا.

في هذه المرحلة، تتحول الهوية من إطار ثقافي إلى أداة صمود نفسي.

لكن مع امتداد الحرب، تبدأ التحولات الأكثر تعقيدًا..

فالإنسان الذي يعيش طويلًا تحت الضغط لا يبقى كما هو..

الخوف المستمر يعيد تشكيل الجهاز النفسي، ويجعل ردود الفعل أكثر حدة أو أكثر برودًا..

البعض يصبح أكثر عدوانية، وآخرون أكثر انغلاقًا أو تشككًا أو حساسية.

وفي المجتمعات التي تتعرض لصدمات متكررة، قد يتحول القلق إلى حالة جماعية شبه دائمة.

ومن أخطر التحولات النفسية التي تفرضها الحرب ما يمكن تسميته بـ"تطبيع الألم"..

فالمشاهد التي كانت صادمة في البداية تصبح مع الوقت مألوفة..

يسمع الناس أخبار الموت والدمار وكأنها جزء عادي من تفاصيل الحياة اليومية.

هذا التبلد العاطفي لا يعني غياب المشاعر، بل هو آلية دفاع نفسي يحاول بها العقل حماية نفسه من الانهيار تحت وطأة الصدمة المستمرة.

كما تُعيد الحرب تشكيل مفهوم الأمان..

ففي الظروف الطبيعية، يشعر الإنسان أن المستقبل قابل للتخطيط، وأن هناك قدرًا من الاستقرار يمكن البناء عليه.

أما في الحرب، فإن هذا الإحساس يتآكل تدريجيًا، ويحل محله شعور دائم بعدم اليقين.

ومع الوقت، يصبح التفكير قصير المدى هو المسيطر؛ إذ ينشغل الناس بتأمين يومهم الحالي أكثر من التفكير في الغد البعيد.

هذه التحولات لا تبقى على مستوى الفرد فقط، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية بأكملها..

العلاقات بين الناس تتأثر بشدة؛ فالثقة قد تتراجع، والشك قد يتسع، والانقسامات قد تصبح أكثر حدة تحت ضغط الاستقطاب والخوف.

وفي المقابل، قد تنشأ أشكال جديدة من التضامن الشعبي، حيث تتشكل شبكات دعم اجتماعي غير رسمية تساعد الناس على البقاء نفسيًا وماديًا.

الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بهذه التحولات..

فالطفل الذي ينشأ في بيئة حرب لا يرى العالم بالطريقة نفسها التي يراها طفل يعيش في بيئة آمنة.

تتشكل ذاكرته الأولى على أصوات القصف، وصور النزوح، ومشاعر الخوف لدى الكبار..

وهذا قد ينعكس لاحقًا على شخصيته، وعلاقاته، وشعوره بالأمان والانتماء.

بعض الأطفال يكبرون بسرعة تفوق أعمارهم، بينما يفقد آخرون جزءًا من طفولتهم لصالح النجاة.

الحرب تؤثر أيضًا على اللغة والخطاب الجمعي..

كلمات مثل "الصمود"، "الخسارة"، "النجاة"، "الشهادة"، أو "النزوح" تتحول من مفاهيم مجردة إلى تفاصيل يومية.

ومع الزمن، تُعاد صياغة الثقافة الشعبية نفسها، فتظهر أغانٍ وقصص ونكات وحتى أمثال جديدة تعبّر عن التجربة الجماعية للحرب.

وفي كثير من الحالات، تُنتج الحرب هويتين متناقضتين داخل المجتمع الواحد: هوية مقاومة ترى في المعاناة سببًا لمزيد من التمسك بالقضية، وهوية منهكة ترى في استمرار الصراع استنزافًا لا ينتهي.

هذا التوتر النفسي بين الرغبة في الصمود والرغبة في النجاة الفردية يصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المنهكة بالحروب الطويلة.

ورغم كل هذه التحولات، فإن الإنسان يمتلك قدرة مدهشة على التكيف..

فحتى في أقسى الظروف، يحاول الناس خلق معنى لحياتهم، والبحث عن لحظات أمل صغيرة وسط الفوضى..

قد تكون هذه القدرة على إنتاج المعنى هي أحد أهم أسباب بقاء الشعوب نفسيًا رغم كل ما تتعرض له.

في النهاية، لا تنتهي الحروب بانتهاء المعارك فقط، لأن آثارها تبقى داخل النفوس طويلًا.

إعادة إعمار المدن قد تستغرق سنوات، لكن إعادة إعمار الإنسان قد تحتاج جيلًا كاملًا.

لذلك، فإن فهم التحولات النفسية التي تصيب الشعوب زمن الحرب ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة لفهم كيف تتشكل المجتمعات بعد الصدمات، وكيف يمكن مساعدتها على استعادة توازنها دون أن تفقد هويتها أو إنسانيتها.