4 شهداء وإصابات في انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

استشهد أربعة مواطنين، الخميس، في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار.

أفادت مصادر صحية باستشهد مواطنَيْن وإصابة آخرين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مجموعة من المواطنين في حي القصاصيب بجباليا شمالي قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان، وأصيب آخرون، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قصف وإطلاق نار بعدة مناطق.

وبحسب مصادر محلية، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على الشاب راضي حلاوة بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال غزة، أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي مخيم جباليا أيضا، استشهد المواطن حسن حامد عابد، بعد إصابته بجراح، حرجة برصاص قناص من قوات الاحتلال، أمام عيادة الأونروا.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أصيب مواطنين إثنين، في قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر.

إطلاق نار وقصف

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل متكرر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف استهدف المناطق الشرقية للمدينة.

وفي مدينة غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لعدد من منازل المواطنين شرقي المدينة، فيما تعرضت المناطق الشمالية لقصف مدفعي متواصل.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار باتجاه مناطق شرقي مخيم البريج وسط القطاع، إلى جانب إطلاق نار مماثل في بيت لاهيا شمالي غزة.

وشهدت أجواء مدينة خان يونس تحليقاً منخفضاً ومكثفاً لطائرات الاستطلاع والطيران المسيّر، وسط حالة من التوتر والترقب في المناطق الشرقية للقطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي لم يوقف عمليات القصف والاستهداف بشكل كامل، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

