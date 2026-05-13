مشروع قانون إسرائيلي لحل "الكنيست" والتوجه نحو انتخابات مبكرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الائتلاف الحكومي قدّم مشروع قانون يقضي بحل "الكنيست" الـ25، بالتعاون مع جميع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي.

وجاء تقديم مشروع القانون بعد خلافات حادة داخل الائتلاف بشأن ملفات سياسية وأمنية ودينية، ما يهدد استقرار حكومة نتنياهو التي تواجه أصلاً ضغوطاً داخلية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المقترح ينص على تحديد موعد الانتخابات المقبلة خلال المداولات التي ستُعقد في لجنة الكنيست. وأضافت أنه من المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء القادم، في حال تقرر المضي قدماً في إجراءات إقراره.

ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسمياً، إلا أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو.

