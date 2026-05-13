النيابة الإسرائيلية تطالب بسجن الشيخ كمال الخطيب على خلفية "هبة الكرامة"

13 مايو 2026 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
الشيخ كمال الخطيب

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، بفرض حكم بالسجن الفعلي على الشيخ لمدة تتراوح بين 40 و50 شهرًا، وذلك ضمن ملف أحداث "هبة الكرامة".

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان له مساء الأربعاء، إن الطلب قُدّم خلال جلسة عُقدت صباح اليوم في المحكمة المركزية، في إطار المداولات المتعلقة بالملف الذي تلاحق فيه السلطات الإسرائيلية الشيخ الخطيب على خلفية مشاركته ومواقفه خلال أحداث “هبة الكرامة”.

وهبة الكرامة شهدتها المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل عام 2021، وذلك بالتزامن مع أحداث حي الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة والانتهاكات في المسجد الأقصى آنذاك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مواجهة هبة الأقصى #الحركة الإسلامية في الداخل المحتل #معتقلوا هبة الكرامة

