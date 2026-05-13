تراجع أسعار النفط والذهب مع ترقب قمة ترامب ونظيره الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من المكاسب القوية، بينما استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35% إلى 106.33 دولارات للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 100.83 دولار للبرميل.

وفي أسواق المعادن النفيسة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4712.39 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.7% إلى 4721.80 دولارا.

