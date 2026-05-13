استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله

استشهد فتى فلسطيني (16 عاما)، الأربعاء، من جرّاء إصابته برصاص حي في الصدر، خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما أُصيب أربعة أشخاص بالرصاص المطّاطيّ.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشهيد هو الطفل يوسف كعابنة (16 عاماً)، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي، والاعتداء، في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى المذكورة، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهم.

ولفتت المصادر، إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأهالي ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 شخصا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

