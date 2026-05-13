فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجبر عائلة مقدسيّة على هدم منزلها ذاتياً في مخيم شعفاط

مؤسسات الأسرى: قانون "الكنيست" لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة يكرّس الإبادة الجماعية

الأمم المتحدة: استهداف شرطة غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"

استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله

8 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان وحزب الله يُنفذ سلسلة عمليات

شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة في غزة

صفاء عودة تحصد جائزة كوفي عنان للكاريكاتير وتوثّق وجع غزة بالرسم

تقرير: "إسرائيل" تتصدر قائمة الدول الأكثر سلبية في العالم متجاوزة كوريا الشمالية

شاطئ البحر.. المتنفس الأخير لنازحي غزة هربًا من حرّ الخيام

تقارير استخباراتية تفنّد مزاعم ترامب حول ترسانة إيران الصاروخية وجيشها

استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله

13 مايو 2026 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
...
اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيف)

استشهد فتى فلسطيني (16 عاما)، الأربعاء، من جرّاء إصابته برصاص حي في الصدر، خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما أُصيب أربعة أشخاص بالرصاص المطّاطيّ.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشهيد هو الطفل يوسف كعابنة (16 عاماً)، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي، والاعتداء، في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى المذكورة، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهم.

ولفتت المصادر، إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأهالي ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 شخصا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #مستوطنون #رام الله #اعتداءات #سينجل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة