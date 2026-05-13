شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة في غزة

13 مايو 2026 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
استمرار نزيف الدم في غزة بفعل خروقات الاحتلال المتكررة للتهدئة (أرشيف)

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، صباح الأربعاء، من جراء استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب إبراهيم عوني الناجي استشهد متأثراً بجراح أُصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة قبل عدة أيام.

إلى ذلك، أصيب 12 مواطنًا بجراح، بينهم طفل في حالة حرجة وامرأة حامل، في قصف مدفعي إسرائيلي قرب عيادة الطيب في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين قرب عيادة الطيب في بيت لاهيا، ما أسفر عن إصابة 12 مدنيًا على الأقل، بينهم طفل بحالة خطيرة وامرأة حامل، مؤكدة أن القصف وقع قرب الطواقم الطبية.

واعتبرت "أطباء بلا حدود"، أن الهجوم الإسرائيلي يعكس غياب أي مناطق آمنة في قطاع غزة، داعيةً إلى حماية المدنيين والمرافق الطبية.

يأتي هذا التصعيد، في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ216 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة؛ والمستمرة منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي جوي لمجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
