نتنياهو يلمح حول خطوة الاحتلال القادمة ضد إيران

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء، بوجود تلميحات من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الخطوة الإسرائيلية "التاريخية" القادمة في إيران.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو عقد اجتماعا للجنة الوزارية للشؤون الأمنية، عقب ليلة شهدت أحداثا متوترة نسبيًا، وتضمنت رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني، ما أدى إلى إغلاق باب المفاوضات، على الأقل في الوقت الراهن.

ولفتت إلى أن نتنياهو ظهر أمام كاميرات برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS، وتحدث عن الحرب التي دارت، وربما الحرب التي ستندلع مستقبلاً.

وقالت إن "أكثر كلمات نتنياهو دلالة كانت تلك المتعلقة بموضوع اليورانيوم المخصب: تدخلون وتخرجونه"، هكذا صرح نتنياهو، وعندما ألح عليه المحاور ليسأله عما إذا كان يقصد القوات الخاصة الإسرائيلية أم الأمريكية، آثر نتنياهو التكتم على الوسائل العسكرية، لكنه أدلى بتصريحٍ مثير: "ما قاله لي الرئيس ترامب هو: 'أريد أن أدخل إلى هناك".

وكانت إيران أعلنت تقديم ردها حول المفاوضات الباكستانية من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها، مع وجودة عدة اشتراطات لها لوقف الحرب.

