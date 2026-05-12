الاتحاد الأوروبي يمدد حظر السفر إلى "إسرائيل"

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد حظر السفر إلى "إسرائيل" حتى 27 مايو/أيار الجاري، في خطوة من شأنها الإبقاء على القيود الجوية المفروضة على الرحلات المتجهة إلى المطارات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية.

وبحسب الإذاعة، فإن هذا التمديد يعني عملياً استمرار امتناع عدد من شركات الطيران الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها شركة لوفتهانزا، عن تسيير رحلاتها المنتظمة إلى "إسرائيل"، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران المدني والتواصل الجوي مع أوروبا.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، الأمر الذي يدفع شركات الطيران إلى مراجعة جداول رحلاتها وتقييم المخاطر التشغيلية بشكل متواصل، وسط حالة من عدم الاستقرار التي تؤثر على قطاع الطيران والسياحة.

ويُتوقع أن يؤدي استمرار هذه القيود إلى مزيد من الاضطراب في حركة السفر من وإلى "إسرائيل"، خاصة مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على شركات الطيران الأوروبية في الرحلات الدولية، في وقت لم تُعلن فيه الجهات الأوروبية حتى الآن عن موعد نهائي لرفع هذه التوصيات أو تعديلها.

المصدر / فلسطين أون لاين