فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستشفى العيون يطلق مبادرة "العيون الصناعية" لجرحى الحرب

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على منزل في السيلة الحارثية

690 انتهاكاً ضد القرى البدوية في الضفة الغربية

الداخلية السورية تعلن اعتقال “جنرال البراميل المتفجرة” جايز الموسى

الاتحاد الأوروبي يمدد حظر السفر إلى "إسرائيل"

منظمة إسرائيلية: الأطباء الأسرى يتعرضون لانتهاكات مروعة

ثلاثة شهداء و10 إصابات خلال 24 ساعة

هيئة البترول: دخول شاحنة غاز واحدة إلى القطاع

"إسرائيل" تقترب من انتخابات مبكرة حاسمة

إيران تعلن أنها قد تخصب اليورانيوم بنسبة ‌نقاء تصل إلى 90 بالمئة

الاتحاد الأوروبي يمدد حظر السفر إلى "إسرائيل"

12 مايو 2026 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
...
الاتحاد الأوروبي قرر تمديد حظر السفر إلى "إسرائيل"

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد حظر السفر إلى "إسرائيل" حتى 27 مايو/أيار الجاري، في خطوة من شأنها الإبقاء على القيود الجوية المفروضة على الرحلات المتجهة إلى المطارات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية.

وبحسب الإذاعة، فإن هذا التمديد يعني عملياً استمرار امتناع عدد من شركات الطيران الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها شركة لوفتهانزا، عن تسيير رحلاتها المنتظمة إلى "إسرائيل"، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران المدني والتواصل الجوي مع أوروبا.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، الأمر الذي يدفع شركات الطيران إلى مراجعة جداول رحلاتها وتقييم المخاطر التشغيلية بشكل متواصل، وسط حالة من عدم الاستقرار التي تؤثر على قطاع الطيران والسياحة.

ويُتوقع أن يؤدي استمرار هذه القيود إلى مزيد من الاضطراب في حركة السفر من وإلى "إسرائيل"، خاصة مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على شركات الطيران الأوروبية في الرحلات الدولية، في وقت لم تُعلن فيه الجهات الأوروبية حتى الآن عن موعد نهائي لرفع هذه التوصيات أو تعديلها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #الاتحاد الأوروبي #السفر #حظر السفر #توترات المنطقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة