منظمة إسرائيلية: الأطباء الأسرى يتعرضون لانتهاكات مروعة

وصفت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية ما يتعرض له الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال بأنه "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن استمرار احتجاز كوادر طبية يفترض حمايتها بموجب القوانين الدولية يمثل مساساً صارخاً بالمعايير الإنسانية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.

وكشفت المنظمة عن تعرض أربعة أطباء فلسطينيين من قطاع غزة، لا يزالون أسرى في السجون الإسرائيلية، لسياسات تجويع وظروف اعتقال وُصفت بأنها "كارثية من الناحية الإنسانية والصحية"، مع استمرار احتجازهم دون توجيه أي تهمة لهم.

وجاءت هذه المعطيات وفق بيان صادر عن المنظمة، التي أوضحت أن أحد محاميها زار أربعة أطباء بتاريخ 11 مايو داخل سجن النقب جنوب الأراضي المحتلة، وهم: الدكتور محمد عبيد، والدكتور حسام أبو صفية، والدكتور مراد القوقا، والدكتور أكرم أبو عودة.

وبحسب المنظمة، أكد الأطباء خلال الزيارة أن ظروف احتجازهم لم تشهد أي تحسن، سواء من حيث كمية الطعام أو جودته، مشيرين إلى أن ما يُقدَّم لهم "غير كافٍ بشكل خطير" ويشكل تهديداً مباشراً لصحتهم وحياتهم. كما أبلغوا عن انتشار مرض الجرب بين الأسرى، في ظل غياب العلاج وعدم الاستجابة للحالات المرضية داخل السجن.

وأضافت المنظمة أن الأطباء الأربعة محتجزون منذ أشهر طويلة دون توجيه تهم، وقد جرى تمديد اعتقالهم مراراً أمام محاكم الاحتلال دون لوائح اتهام أو ضمان تمثيل قانوني فعّال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحذيرات الحقوقية من تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين من غزة داخل السجون الإسرائيلية، وسط دعوات متزايدة للإفراج عن الكوادر الطبية.

