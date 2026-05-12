هيئة البترول: دخول شاحنة غاز واحدة إلى القطاع

أعلنت هيئة البترول، الثلاثاء، دخول حمولة شاحنة غاز واحدة فقط إلى قطاع غزة عبر المعبر، بعد أن جرى تقسيم حمولتها على شاحنتين، وذلك من أصل خمس شاحنات كانت قد توجهت إلى المعبر صباحاً دون أن يُسمح لها بالدخول.

وأوضحت الهيئة أن الكمية الواردة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، لكنها ستبدأ عملية التوزيع وفق كشف 06/05 الموحد المعتمد في جميع محافظات القطاع، لضمان وصول الحصص إلى المستحقين بشكل عادل ومتوازن.

ويعاني القطاع من أزمة خانقة في إمدادات غاز الطهي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، تفاقمت مع القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على حركة الشاحنات ومنع دخول الكميات اللازمة لتلبية الطلب المحلي.

