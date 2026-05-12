إيران تعلن أنها قد تخصب اليورانيوم بنسبة ‌نقاء تصل إلى 90 بالمئة

12 مايو 2026 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
رضائي: قد يكون ​التخصيب بنسبة 90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة

أكد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة ‌نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد.

وقال رضائي في منشور عبر حسابه على منصة إكس" الثلاثاء: "قد يكون ​التخصيب بنسبة 90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة لإيران ​في حالة تعرضها لهجوم آخر. سنناقش هذا الأمر ⁠في البرلمان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم ​الاثنين إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران "عرضة ​للانهيار"، وذلك بعد رفضه مقترحا إيرانيا، مما يسلط الضوء على هشاشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

المصدر / وكالات
#إيران #اليورانيوم المخصب #الاحتلال الإسرائيلي

