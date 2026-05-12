في ذكرى النكبة.. "الإحصاء": 15.5 مليون فلسطيني بين الوطن والشتات

في الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين عالميًا وصل إلى نحو 15.5 مليون نسمة بنهاية 2025، منهم 7.4 مليون في فلسطين التاريخية و8.1 مليون في الشتات، بما في ذلك 6.8 مليون في الدول العربية.

ووفق بيان للإحصاء، الثلاثاء، يتوزع الفلسطينيون داخل دولة فلسطين على 5.6 مليون، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية و2.13 مليون في غزة، وسط نزوح قسري لنحو مليوني شخص في غزة و40 ألفًا في شمال الضفة نتيجة العدوان المستمر.

وبلغ عدد المواقع الاستعمارية في الضفة 645 موقعًا بنهاية 2025، تشمل 151 مستعمرة و350 بؤرة، مع 778,567 مستوطنًا، أغلبهم في القدس (42.8%). استولى الاحتلال على 5,571 دونمًا في 2025 عبر أوامر وضع يد واستملاك، وزادت المساحات الزراعية المستغلة من المستوطنين 245% منذ 2000.

وبحسب بيان الإحصاء، سُجل أكثر من 61 ألف اعتداء في الضفة (2022-2025) أدت إلى اقتلاع 81,500 شجرة، مع 900 حاجز عسكري يعيق الوصول للأراضي الزراعية، فيما يسيطر الاحتلال على 85% من المياه الجوفية، بينما انخفضت إمدادات غزة إلى 3-5 لترات يوميًا للفرد أقل من الحد الإنساني.

التدمير والشهداء

وفق جهاز الإحصاء، دمرت أكثر من 102 ألف مبنى في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بما فيها 330 ألف وحدة سكنية (70%)، مع تدمير بنى تحتية وأراضٍ زراعية. في الضفة، هُدم 1,400 مبنى في 2025، مع 991 أمر هدم.

وبلغ الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,761، أعلى معدل منذ النكبة (أكثر من 50% من الإجمالي التاريخي)، بما فيهم 72,601 في غزة (20,413 طفلًا و12,524 امرأة). سُحبت 14,869 هوية مقدسية حتى 2024، مما أثر على 65 ألف فلسطيني كأداة تهجير.

وأكد الإحصاء استمرار النكبة بأدوات القتل والتهجير والاستيطان، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية.

