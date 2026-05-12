وزارة الصحة بغزة: شهيدان و10 إصابات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، عن تسجيل شهيدين و10 إصابات في إجمالي الحالات التي وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 856، والإصابات 2,463، مع 770 حالة انتشال.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فتفيد بـ72,742 شهيدًا، و172,565 إصابة، مما يعكس استمرار الضغط على القدرات الطبية رغم الهدنة النسبية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المخلة باتفاق وقف اطلاق النار، عبر القصف الجوي والبري، واستهداف المواطنين وأفراد الشرطة والصيادين والقاطنين قرب المناطق التي تصنف على أنها "صفراء".

