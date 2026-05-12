ثلاثة شهداء و10 إصابات خلال 24 ساعة

12 مايو 2026 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
أهالي يودعون شهيدا لهم

أفاد مراسل "فلسطين أون لاين" باستشهاد المواطن عبد الرحمن الشعافي إثر قصف طيران الاحتلال لمنزل في شارع صلاح الدين، شرق مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، ليرفع عدد الشهداء خلال اليوم إلى ثلاثة.

الشهيد عبود الشعافي في آخر تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق عن تسجيل شهيدين و10 إصابات في إجمالي الحالات التي وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 856، والإصابات 2,463، مع 770 حالة انتشال.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فتفيد بـ72,742 شهيدًا، و172,565 إصابة، مما يعكس استمرار الضغط على القدرات الطبية رغم الهدنة النسبية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المخلة باتفاق وقف اطلاق النار، عبر القصف الجوي والبري، واستهداف المواطنين وأفراد الشرطة والصيادين والقاطنين قرب المناطق التي تصنف على أنها "صفراء".

