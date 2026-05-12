رسالة من الأسير القائد حسن سلامة تكشف عن أوضاع أليمة يعيشها الأسرى في السجون

12 مايو 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
الأسير القائد حسن سلامة

كشف الأسير القائد في حركة "حماس"، حسن سلامة، عن أوضاع قاسية في سجون الاحتلال، واصفاً إياها بـ"غاية الصعوبة"، في رسالة وجهها أمس إلى أحد المقربين بعد زيارة محامٍ له.

وقال سلامة في الرسالة التي اطلع عليها "فلسطين أون لاين" وكان يوجهها إلى خطيبته: "غفران لا تعلمين ماذا يحدث لنا ومعنا وكيف هي حياتنا، نحن عبيد نذل في كل لحظة!"، مشيراً إلى تعرض الأسرى لتفتيش عاري بشكل مهين ومذل.

وأضاف: "نفتش تفتيشاً عارياً بشكل مهين ومذل يجبرونا على الخروج من الزنازين بدون ملابسنا ونبقى كذلك حتى تنتهي وحدات التفتيش داخل الزنازين".

 

وحسن سلامة قائد عسكري فلسطيني بارز في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ويعد أحد أبرز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويُلقب بـ"جنرال العزل" و"بطل عمليات الثأر المقدّس، وهو أديب أصدر أكثر من رواية في فترة سجنه أبرزها الحافلات تحترق.

وفي الفترة الأخيرة، انتهج الاحتلال سياسات نازية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، تشمل التعذيب والتجويع، والحرمان من النوم والتطبيب، والالتقاء بالمحامين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #أسرى فلسطينيين #حسن سلامة #الأسير حسن سلامة

