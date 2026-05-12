لليوم الـ..215 الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

12 مايو 2026 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار متواصل من قبل الاحتلال لليوم 215 (أرشيفية)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق رصد "فلسطين أون لاين"، شهدت المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع قصفًا مدفعيًا، فيما تعرضت المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى لإطلاق نار وقصف متواصل خلال ساعات الفجر.

وفي جنوب القطاع، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه ساحل المدينة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرقي المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بكثافة شرقي مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المنتشرة على طول المناطق الشرقية للقطاع.

خروقات متواصلة

ويأتي هذا التصعيد في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ215، والتي تشمل استهداف المواطنين والصيادين وأفراد وعناصر الشرطة، عوضا عن استهداف المناطق السكنية والزراعية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وفي سياق متصل، استشهد أربعة مواطنين مساء أمس الإثنين، جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة شرقي القطاع، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,740 شهيداً و172,555 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
