طقس فلسطين: أجواء حارة وجافة خلال الساعات الـ 48 القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حاراً في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، حارا، وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في باقي المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

