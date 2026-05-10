لجنة تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

رحبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بتسلم شون جونز مهامه مديرًا لعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، اعتبارًا من 3 أيار/ مايو 2026، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال هذه المرحلة الخطيرة والاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها الأحد، أنها تنظر إلى علاقتها مع "أونروا" بوصفها شراكة قائمة على الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والعمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات والبرامج، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بما يحفظ كرامة اللاجئين ويعزز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يبذل مدير عمليات أونروا الجديد كل جهد ممكن للقدوم إلى قطاع غزة وممارسة مهامه من داخله، معتبرة أن وجوده الميداني بين أبناء الشعب الفلسطيني يمنح إدارة الوكالة حضورًا أقوى، ويمكّنها من الاطلاع المباشر على حجم المعاناة والاحتياجات الهائلة التي يعيشها اللاجئون جراء حرب الإبادة التي طالت البشر والحجر وكل مقومات الحياة.

ووضعت اللجنة أمام إدارة "أونروا" الجديدة جملة من المطالب الملحة، في مقدمتها إعادة الاعتبار لدور الوكالة في قطاع غزة، وتفعيل برامجها وقطاعاتها كافة، وعودتها إلى ممارسة مهامها الكاملة والاعتيادية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت اللجنة برفع الإجراءات التي اتخذها المفوض العام فيليب لازاريني بحق موظفي "أونروا" في قطاع غزة، والعمل على عودة واستيعاب أكثر من 600 موظف من موظفي الوكالة الموجودين خارج القطاع، ممن جرى فصلهم أو إنهاء خدماتهم.

كما دعت إلى إعادة ساعات العمل إلى ما كانت عليه سابقًا، وصرف رواتب الموظفين كاملة بنسبة 100%، بعيدًا عن سياسة الخصم وتقليص الرواتب بنسبة 20%، مؤكدة أن استقرار أوضاع الموظفين يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الخدمات وحماية قدرة الوكالة على القيام بمسؤولياتها.

وشملت مطالب اللجنة إعادة موظفي المياومة الذين جرى تسريحهم إلى أعمالهم، وإعادة برنامج البطالة لما له من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي وفقدان مصادر الدخل واتساع دائرة الفقر والاحتياج.

